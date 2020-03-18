Коронавірус в Україні: як фейкові канали сіють паніку і заробляють на цьому

Коронавірус продовжує поширюватись в Україні. За добу, 17 березня, було зафіксовано ще сім нових випадків зараження, отож кількість фактично збільшилась вдвоє. І хоч в нашій країні ситуація спокійніша, аніж в сусідніх державах, розслаблятись не варто.

Та поки держава вживає превентивних заходів – впроваджує карантин, закриває навчальні заклади, торгові та розважальні центри, обмежує пересування всередині та зовні країни, є й ті, хто тільки роздуває паніку серед і без того наляканих громадян.

Факти ICTV розповідають, у які “страшилки” щодо коронавірусу не варто вірити, як на цьому заробляють, як кожен з нас може боротись з дезінформацією та де шукати перевірені новини про захворювання.

Ми закликаємо не сіяти паніку серед українців та не довіряти сумнівним постам у соцмережах. Карантин – це необхідній захід задля безпеки громадян, а коронавірус за правильного лікування можна подолати.

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Перевіряйте інформацію та зберігайте спокій.

Шок, сенсація, китайські вчені зробили відкриття…

Соціальні мережі вже давно стали основним джерелом інформації для більшості українців, та саме ці канали – скарбниця фейків та маніпулятивних заголовків.

В гонитві за тим, щоб ви натиснули на посилання, ресурси використовують “шокуючі”, “сенсаційні”, “жахливі” підводки. Часто емоційні заголовки та страхітливі фото не мають нічого спільного з новиною – вони спрямовані лише на те, щоб читач перейшов далі та автоматично підписався на канал.