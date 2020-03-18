Коронавірус в Україні: як фейкові канали сіють паніку і заробляють на цьому

Коронавірус продовжує поширюватись в Україні. За добу, 17 березня, було зафіксовано ще сім нових випадків зараження, отож кількість фактично збільшилась вдвоє. І хоч в нашій країні ситуація спокійніша, аніж в сусідніх державах, розслаблятись не варто.
Та поки держава вживає превентивних заходів – впроваджує карантин, закриває навчальні заклади, торгові та розважальні центри, обмежує пересування всередині та зовні країни, є й ті, хто тільки роздуває паніку серед і без того наляканих громадян.
Факти ICTV розповідають, у які “страшилки” щодо коронавірусу не варто вірити, як на цьому заробляють, як кожен з нас може боротись з дезінформацією та де шукати перевірені новини про захворювання.
Ми закликаємо не сіяти паніку серед українців та не довіряти сумнівним постам у соцмережах. Карантин – це необхідній захід задля безпеки громадян, а коронавірус за правильного лікування можна подолати.
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Перевіряйте інформацію та зберігайте спокій.
Шок, сенсація, китайські вчені зробили відкриття…
Соціальні мережі вже давно стали основним джерелом інформації для більшості українців, та саме ці канали – скарбниця фейків та маніпулятивних заголовків.
В гонитві за тим, щоб ви натиснули на посилання, ресурси використовують “шокуючі”, “сенсаційні”, “жахливі” підводки. Часто емоційні заголовки та страхітливі фото не мають нічого спільного з новиною – вони спрямовані лише на те, щоб читач перейшов далі та автоматично підписався на канал.
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Шок і сенсація! Як фейкові канали сіють паніку і заробляють на коронавірусі / 4 фотографии
Ми поспілкувались з Telegram-каналами, які розміщують подібну маніпулятивну рекламу. Деякі вирішили залишити наші звернення без відповідей.
Деякі все ж таки відповіли. Але, на жаль, навіть після діалогу канал Ху***я Украина, який налічує більше 120 тис. підписників, продовжив заробляти гроші та публікувати схожі матеріали.
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Шок і сенсація! Як фейкові канали сіють паніку і заробляють на коронавірусі / 2 фотографии
Реклама коштутє чимало – групи з аудиторією у 45 тис. підписників пропонують розмістити пост за 4 тис. грн, група з аудиторією у 270 тис. підписників продає свої послуги вже за 10 тис. грн.
– Карантин – це самий сік. Зараз підписник удвічі швидше йде, тому що коронавірус і всім потрібна інформація. Попит на рекламу дуже великий і приріст від неї теж. Ми за п’ять днів – 50 тис. підписників (зібрали, – Ред.), – розповідає нам модератор одного з каналів, агітуючи купити у нього рекламу.
Закликаємо всі медіа та небайдужих громадян боротись з подібною рекламою – залишайте скарги на ті канали, які розміщують рекламу, ті, які рекламуються, а також пишіть їхній адміністрації. Зменшуйте градус напруження серед населення.
Як залишити скаргу?
Єдиний спосіб боротьби з подібною інформацією – скарги. Якщо велика кількість людей залишатиме скарги на подібні канали поширення новин – керівництво соцмереж зверне увагу та вживатиме проти них заходів.
Якщо ви побачили таку емоційну рекламу у Telegram або Facebook – витратьте декілька секунд та залиште скаргу.
Як це зробити у Telegram:
1. знайдіть канал, який розповсюджує маніпулятивну рекламу;
2. перейдіть на вкладку з інформацією про канал;
3. натисніть кнопку Поскаржитись (Report – в англомовній версії);
4. оберіть категорію, яка відповідає запиту;
5. натисніть Ок, і ваш запит буде розглянуто.
Те саме можна зробити і в мобільній версії додатку.
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Шок і сенсація! Як фейкові канали сіють паніку і заробляють на коронавірусі / 6 фотографий
Якщо ви хочете залишити скаргу на Facebook-сторінку, це так само легко зробити:
- перейдіть на сторінку групи та натисніть на кнопку з зображенням трьох крапок, щоб відкрились додаткові функції;
2. оберіть функції Отримати підтримку або поскаржитись на сторінку;
3. оберіть необхідну категорію та натисніть Далі;
4. після того, як Facebook сповістить про отримання відгуку, натисніть Готово.
Топ фейків у соцмережах
Коронавірус – найпопулярніша сьогодні тема. Найпоширенішу неправдиву інформацію щодо захворювання, яку зараз активно постять у Facebook, Viber, Telegram, наводимо нижче.
Штрафи за дітей на вулиці. У повідомленні йдеться про те, що батьків, чиї діти будуть помічені на вулиці з 18 березня, нібито чекають штрафи у розімірі 1 700-5 100 грн або ж позбавлення волі від 2 до 5 років.
Фейк, ймовірніше, стосується ухваленого Верховною Радою закону про посилення покарання за порушення карантину. Однак, по-перше, штраф становить від 17 тис. до 51 тис. грн, а по-друге, наврядчи вас покарають за те, що дитина бавиться на вулиці.
Йдеться насамперед про грубі порушення – наприклад, якщо людина втече з місця обсервації, куди держава її помістила, щоб перевірити на вірус, або ж якщо ви власник кав’ярні і вирішили не зачиняти заклад попри рішення уряду.
Гвинтокрили, які розпилятимуть у небі ліки. Чергова відверта брехня – нібито над українськими містами вночі запустять гвинтокрили, які розпилятимуть якісь речовини для дезінфекції, а тому громадянам радять зачиняти вікна. Спростовувати цю інформацію довелось СБУ.
Препарати, які лікують від коронавірусу. Всезагальна паніка – чудовий спосіб заробити, вважають шахраї. У мережах шириться реклама про медикаменти, які дозволяють вилікуватись від Covid-19.
Наголошуємо – ліків від коронавірусу ще не існує. Всім, хто захворів на Covid-19, проводять симптоматичне лікування.
– Вакцини від коронавірусу поки не існує, а жодні “фуфломіцини” та гомеопатія не є дієвими засобами профілактики, – зазначає Уляна Супрун.
До слова, Факти ICTV розпитали екс-виконувача обов’язки міністра охорони здоров’я про те, як захистити себе та близьких від коронавірусу.
Дехто не реагує на подібні вкиди інформації, миттєво розуміючи, що це фейк або маніпуляція. Та є й більш довірливі групи населення – це насамперед люди старшого віку.
Соцмережі проти фейків
Соціальні мережі вже відреагували на поширення дезінформації. Так, наприклад, Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit та YouTube оголосили, що будуть спільно боротись проти шахрайства та фейків щодо коронавірусу на своїх майданчиках.
Apple та Google видаляють додатки, які у будь-якій формі мають згадки про Covid-19.
У масштабах країни МОЗ та Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про коронавірус в Україні. Тепер у стрічці новин соцмережі автоматично буде з’являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією.
Де читати перевірену інформацію про коронавірус
Факти ICTV закликають довіряти тільки перевіреній інформації та не поширювати сумнівні пости у соцмережах. Ставлячи вподобання і роблячи репости таких даних, ми стаємо знаряддям поширення фейків.
Отримувати оперативні та достовірні новини про коронавірус у соцмережах можна тут:
- Урядовий Тelegram-канал Коронавірус_інфо
- Facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я
- Facebook-сторінка Центру громадського здоров’я України
- А також Тelegram-канал та Facebook-сторінка Фактів ICTV.
Отже, споживайте інформацію свідомо, не ведіться на емоційні заголовки, перевіряйте новини та не панікуйте. Для цього Факти ICTV зібрали все, що відомо про коронавірус, з порадами провідних експертів країни в одному місці – які симптоми Covid-19, як не захворіти та чому не варто боятись карантину.
Лілія ЯщенкоPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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