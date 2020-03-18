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Факти / Україна

Скільки українців лікуються від коронавірусу за кордоном

Міністерство закордонних справ України оприлюднило статистику, в якій йдеться про кількість українців з коронавірусом за кордоном.

12 громадян лікуються від недуги: в Німеччині – 5, в Італії – 2, в Польщі -2, в Молдові – 1, в ОАЕ – 1, в Домініканській Республіці – 1.

Читайте: Які обмеження ввели країни Європи через пандемію коронавірусу

Крім того, п’ятеро громадян України одужали: в Італії – 1 та в Японії – 4.

На карантині знаходиться 744 особи: в Єгипті – 712 (в двох готелях), у Бразилії – 16, в Німеччині – 7, в Домініканській Республіці – 3, в ОАЕ – 3, в Молдові – 3.

Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.

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