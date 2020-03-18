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Факти / Україна

Студентів не можна примусово виселяти з гуртожитків під час карантину – Шмигаль

В Україні не можна примусово виселяти студентів з їх університетських гуртожитків під час карантину.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Я зараз звертаюся до ректорів тих навчальних закладів, де введений карантин та попрошу з розумінням ставитися до студентів, які проживають у гуртожитках. Багато, кому з цих студентів просто немає куди їхати. Це є студенти з окупованих територій, ба більше зараз зупинене все міжміське сполучення. Навпаки студенти повинні залишатися в гуртожитках та максимально самоізольовуватись, – заявив Шмигаль.

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Він додав, що Міносвіти отримає відповідне доручення, аби провести роботу з керівниками навчальних закладів.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник  заявив, що студенти столичних навчальних закладів, які проживають у гуртожитках, будуть відправлені додому.

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