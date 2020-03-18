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Факти / Україна

Ситуація з коронавірусом серйозна, за потреби карантин посилять – МОЗ

Влада у разі потреби готова запровадити жорсткіші обмежувальні заходи через поширення коронавірусу в Україні.

Про це у своєму зверненні заявив міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

За його словами, обмеження режиму роботи транспорту, закриття кафе, барів і ресторанів – дуже правильні кроки.

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– Ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я  та здоров’я ваших близьких, – заявив Ємець і закликав українців залишатися вдома.

Нагадаємо, 18 березня у Київській області ввели надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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