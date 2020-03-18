17 березня до Національного військово-медичного клінічного центру у Києві звернувся пенсіонер, колишній працівник Міноборони, зі скаргами на стан здоров’я.

Під час обстеження чоловік повідомив, що контактував з другом, діти якого нещодавно повернулись з-за кордону.

Військовому пенсіонеру провели експрес-тести на коронавірус, один з яких дав позитивний результат.

Остаточні результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

– Військові лікарі негайно повідомили епідеміологів 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, які в свою чергу передали цю інформацію в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб, – повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

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Наразі хворого ізольовано у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.

Йому надається симптоматичне лікування. Медичний персонал забезпечений усіма необхідними засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що народний депутат Сергій Шохов хворий на коронавірус. Напередодні він відпочивав у Італії, після чого у нього піднялася температура.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України