У Києві оголосять режим надзвичайної ситуації. Кабінет міністрів України чекає на розпорядження столичної влади, після чого буде ухвалено постанову уряду.

Наразі відповідного документа немає. Про це повідомив очільник МВС Арсен Аваков.

До слова, 18 березня у Київській області ввели надзвичайну ситуацію через поширення коронавірусу.

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Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА.

За телефоном 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу для виявлення Covid-19.

Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.