Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки визначила ситуацію з коронавірусом на Київщині як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня.
Виконувач обов’язків глави Київської ОДА зазначив, що в області першочергово підтримуватимуть медпрацівників, матеріально-технічно забезпечуватимуть лікарні та інформуватимуть населення.
Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області влада вирішила ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.
Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив режим надзвичайної ситуації в Київській області.
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Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА.
За телефоном 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу у разіпідозри на Covid-19.
Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.
Джерело: Київська ОДА