Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки визначила ситуацію з коронавірусом на Київщині як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня.

Виконувач обов’язків глави Київської ОДА зазначив, що в області першочергово підтримуватимуть медпрацівників, матеріально-технічно забезпечуватимуть лікарні та інформуватимуть населення.

Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області влада вирішила ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Кабінет міністрів України на засіданні в середу встановив режим надзвичайної ситуації в Київській області.

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Вже працює гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА.

За телефоном 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу у разіпідозри на Covid-19.

Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Джерело: Київська ОДА