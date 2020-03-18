Українцям можуть компенсувати частину комуналки під час карантину

Прем’єр-міністр міністр України Денис Шмигаль запропонував компенсувати витрати на оплату комунальних послуг деяким категоріям населення під час перебування на карантині.

Міністерство соціальної політики, Мінфін та Міністерство економіки мають розглянути таку можливість та порахувати суму коштів та категорії громадян, яким держава може повернути частину коштів.

– Ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть через постійне перебування людей на самоізоляції вдома, – сказав Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 18 березня.

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Як повідомив керівник уряду, існує ймовірність, що компенсації можуть отримати всі категорії громадян.

Нагадаємо, Кабмін планує звернутися до МВФ за допомогою у боротьбі з коронавірусом.