В Україні зафіксовано ще два випадки коронавірусу

В Україні зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом – у Київській та Донецькій областях.

– Станом на 22:00 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків – 19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та Київ (2), – йдеться в повідомленні.

18 березня в лікарні поступив 51 пацієнт і перевіряється 103 контактні особи.

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За даними регіональних лабораторій за сьогодні протестовано шість зразків. Всі вони дали негативний результат.

У МОЗ додали, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановленим контактним особам.

Нагадаємо, у Чернігівській області зафіксували першу підозру на коронавірус. За наявною інформацією, мова йде про жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.