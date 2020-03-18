Вірусу в Україні вже достатньо, але тести на Covid-19 економлять – лікар Рослякова

Столичний лікар-онколог Тетяна Рослякова заявила, що реанімаційні відділення лікарень Києва почали заповнюватися пацієнтами з пневмонією, але на коронавірус Covid-2019 їх нібито ніхто не перевіряє.

Вона зазначає, що на коронавірус перехворіють багато українців у легкій або середній формі, з огляду на його швидке поширення та простий спосіб передачі.

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Найбільший ризик Covid-2019 становить для людей похилого віку, ослаблених іншими хронічними захворюваннями, а також для онкохворих на етапі хіміотерапії.

– Вірусу в Україні вже достатньо, але пацієнтам, навіть тим, хто знаходиться з пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень, – тест не роблять. Кажуть, немає епідеміологічного анамнезу (старенька не цілувалася, мовляв, з італійцем), – зазначила Рослякова.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.