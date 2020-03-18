Власник Firefly Aerospace Макс Поляков розповів про ризики в космічному бізнесі

На думку власника аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Макса Полякова, на ринку приватного космосу ризиків набагато більше, ніж у будь-якому іншому бізнесі. Про це Поляков розповів американському виданню OZY.

– Навіть якщо підводний човен або авіаносець зламаються, їх все одно можна затягнути назад у порт і подивитися, що пішло не так. Ракета ж — це все або нічого. Ви дізнаєтеся, що зробили помилку, щойно вона вибухне перед вашим обличчям. Буквально, – заявив він.

Водночас Поляков вважає дослідження космосу вкрай важливим для всього людства.

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– Ми бачимо Землю як ресурс, який потрібно зберегти для людства. Це наш єдиний шанс вижити. І супутники з практичним застосуванням, що виведені на орбіту за допомогою ракет-носіїв Firefly, матимуть вирішальне значення для цих зусиль, – каже він.

Firefly Aerospace — американська аерокосмічна компанія з розроблення легких ракет-носіїв для запуску невеликих супутників і комерційних вантажів на земну орбіту. Штаб-квартира компанії розміщена у Техасі. Із Firefly співпрацюють NASA та військово-повітряні сили США.

Раніше повідомлялося, що компанія Firefly Aerospace Макса Полякова зробила замовлення заводу Південмаш на $15 млн.

До слова, американське видання SpaceNews визнало компанію Firefly Aerospace українця Макса Полякова проривом року у космічній галузі.