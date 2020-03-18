В Україні для запобігання поширення коронавірусу клініки надають можливість отримати консультацію лікаря онлайн.
Низка клінік пропонують відвідати лікаря, не виходячи з дому. Такі консультації можуть проводитися як з використанням відеозв’язку, так і в телефонному режимі. Після консультації лікаря на e-mail відправляється повноцінний лікарський висновок, як того вимагає законодавство України.
Така послуга надається в рамках обмежувальних заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу.
Послуга особливо актуальна для пацієнтів, які хочуть отримати:
- консультацію за результатами аналізів;
- повторний прийом;
- консультацію по корекції лікування.
На час карантину безкоштовний доступ до консультацій лікарів в телемедичному додатку Doctor Online надає Київстар.
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Незалежно від місця розташування, користувачі можуть онлайн проконсультуватися з лікарями і отримати рекомендації щодо лікування, використовуючи чат, відео або аудіовиклик.
Також є можливість через додаток відправити лікарю файли (аналізи для розшифрування, попередні призначення тощо).
Водночас Перша приватна поліклініка закликає пацієнтів приходити на прийом тільки в разі крайньої необхідності і запускає безкоштовні консультації.
Клініка Oxford Medikal надає таку послугу за 490 грн, а в INTO-SANA стартують від 400 грн.
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