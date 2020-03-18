Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Крок 1. Заходимо на сайт Укрпошти
Найбезпечніше місце, де можна відстежити посилку – офіційний сайт Укрпошти.
Яскравий та змістовний інтерфейс спрощує користування ресурсом.
Грошові перекази відстежити неможливо. Аби дізнатися, коли надійдуть кошти, варто додати 7 днів з дати відправлення.
Усі інші відправлення доставляються згідно з встановленими термінами:
- всередині України – 7-8 робочих днів;
- Росія – 14-21 день;
- Китай – 20-35 днів;
- інші міжнародні відправлення – 20-26 днів.
Крок 2. Вибираємо розділ Трекінг
У верхній частині екрану, де розташована панель опцій сайту, вибираємо необхідний розділ – Трекінг.
Tracking англійською – відстеження.
Інформація щодо формату трек-номера та кількості можливих відстежень знаходиться справа від поля для введення символів.
Для отримання коду поштової посилки зв’яжіться з відправником.
Відстежити поштову посилку за прізвищем чи ініціалами неможливо. Укрпошта використовує унікальне трек-нумерування, щоб уникнути помилок у прізвищах та іменах.
Трек-номер зберігає усю інформацію про відправника, отримувача та маршрут поштової посилки. Без трек-номера знайти посилку не вдасться.
Крок 3. Натискаємо на зручний спосіб відстеження
Укрпошта пропонує декілька варіантів відстеження поштових посилок.
Можна залишатися на сайті, а також користувачеві доступні мобільні додатки Укрпошти на Google Play та App Store.
Якщо вам зручніше користуватися месенджерами – Укрпошта пропонує написати чат-боту у Facebook, Telegram чи Viber.
Для користувачів Apple додаток виглядатиме так.
Можливі причини, чому не вдається відстежити посилку:
- Трек-номер ще не зареєстровано у системі. Укрпошта радить відстежувати посилку не раніше, як через три робочих дні.
- Неправильно введений номер. Ще раз звірте дані або зверніться до відправника посилки.
- Інший перевізник. Переконайтеся, що відправлення було здійснене саме Укрпоштою.
- Англійська клавіатурна розкладка. Якщо ваш трек-номер з буквами, їх потрібно вводити латинськими символами.
- Міжнародні відправлення. Їх можна відслідковувати з моменту, коли вантаж перетнув український кордон.
П’ять днів Укрпошта зберігає вашу поштову посилку безкоштовно. Кожен наступний день буде коштувати додаткових 6 грн.
Якщо протягом 30 днів отримувач не забрав посилку, вона буде повернена відправнику.