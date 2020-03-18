Як відстежити посилку онлайн на Укрпошті

Укрпошта пропонує декілька варіантів відстеження поштових посилок.

Можна залишатися на сайті, а також користувачеві доступні мобільні додатки Укрпошти на Google Play та App Store.

Якщо вам зручніше користуватися месенджерами – Укрпошта пропонує написати чат-боту у Facebook, Telegram чи Viber.

Для користувачів Apple додаток виглядатиме так.

Можливі причини, чому не вдається відстежити посилку:

Трек-номер ще не зареєстровано у системі. Укрпошта радить відстежувати посилку не раніше, як через три робочих дні.

Неправильно введений номер. Ще раз звірте дані або зверніться до відправника посилки.

Інший перевізник. Переконайтеся, що відправлення було здійснене саме Укрпоштою.

Англійська клавіатурна розкладка. Якщо ваш трек-номер з буквами, їх потрібно вводити латинськими символами.

Міжнародні відправлення. Їх можна відслідковувати з моменту, коли вантаж перетнув український кордон.

П’ять днів Укрпошта зберігає вашу поштову посилку безкоштовно. Кожен наступний день буде коштувати додаткових 6 грн.

Якщо протягом 30 днів отримувач не забрав посилку, вона буде повернена відправнику.