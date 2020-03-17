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Факти / Україна

Їжу ставлять під двері, вона псується на спеці: як годують українських “бранців” у готелях Єгипту

Через закриття повітряних кордонів тисячі українських туристів застрягли на курортах.

Ще гірше туристам, яких зачинили на карантин одразу в трьох єгипетських готелях. Розкішним їхній відпочинок вже не назвеш: їжу приносять холодну і не зрозуміло, якої давності.

– Їжу нам приносять у пакетах і ставлять під двері. Їжа псується на спеці, – розповідають “бранці” 5-зіркового готелю.

– Принесли черговий обід на двох – усе крижане. Просимо, щоб дали нам гаряче, солі, виделки – нічого не дають, – нарікають інші “відпочивальники”.

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Детальніше про те, як українські туристи не можуть повернутися додому з курортів через коронавірус – у сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив українцям, які нині перебувають за кордоном, як вони зможуть повернутися додому.

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