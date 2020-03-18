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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив Сопеля з посади голови Тернопільської ОДА

18 березня президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

– Звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, – йдеться в указі.

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Раніше Зеленський прийняв заяву Сопеля про відставку в зв’язку з ситуацією, яка виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю українців, і незадовільною роботою облдержадміністрації щодо інформування населення про безпеку і ситуації в регіоні в цілому.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленський пригрозив Кернесу криміналом в разі зриву карантину.

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