16 березня в Чернівцях в очікуванні результатів на наявність коронавірусу померла 33-річна жінка.

17 березня увечері стало відомо, що її зразок дав позитивний результат на Covid-19. Мати загиблої написала лист із заявою про те, що її доньку можна було врятувати.

– Я вважаю, що мою дочку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога, – стверджує мати Людмила Пацалюк.

Натомість під час брифінгу у Чернівцях медичний директор обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк зазначила, що пацієнтка надійшла у важкому стані, тому коронавірус був більш супутнім захворюванням.

– Дійсно, ми маємо випадок смерті молодої жінки. Причина смерті – судомний синдром на тлі набряку головного мозку і, ймовірно, крововилив у головний мозок. Це все сталося через те, що у загиблої була складна форма патології нервової системи. Окрім цього були важкі дисметаболічні порушення на тлі ще ендокринної патології. І третє – це було ураження легень, але без легеневої недостатності. Паралельно з цим ми зафіксували коронавірус, – наголосила лікар.

Фахівець також пояснила, що жінку госпіталізували саме у їхню клініку, тому що у неї був контакт з людьми, які подорожували за кордон, і було виявлено підвищення температури.

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Медик констатує, що не коронавірус став причиною смерті жінки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мешканки Чернівців, у якої був діагностований коронавірус.

Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.