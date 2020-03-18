16 березня в Чернівцях в очікуванні результатів на наявність коронавірусу померла 33-річна жінка.
17 березня увечері стало відомо, що її зразок дав позитивний результат на Covid-19. Мати загиблої написала лист із заявою про те, що її доньку можна було врятувати.
– Я вважаю, що мою дочку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога, – стверджує мати Людмила Пацалюк.
Натомість під час брифінгу у Чернівцях медичний директор обласної клінічної лікарні Ольга Снігуряк зазначила, що пацієнтка надійшла у важкому стані, тому коронавірус був більш супутнім захворюванням.
– Дійсно, ми маємо випадок смерті молодої жінки. Причина смерті – судомний синдром на тлі набряку головного мозку і, ймовірно, крововилив у головний мозок.
Це все сталося через те, що у загиблої була складна форма патології нервової системи. Окрім цього були важкі дисметаболічні порушення на тлі ще ендокринної патології.
І третє – це було ураження легень, але без легеневої недостатності. Паралельно з цим ми зафіксували коронавірус, – наголосила лікар.
Фахівець також пояснила, що жінку госпіталізували саме у їхню клініку, тому що у неї був контакт з людьми, які подорожували за кордон, і було виявлено підвищення температури.
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Медик констатує, що не коронавірус став причиною смерті жінки.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті мешканки Чернівців, у якої був діагностований коронавірус.
Нагадаємо, станом на 20.00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.