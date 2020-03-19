Бізнес просить безвідсоткові кредити через епідемію коронавірусу – петиція

Надання бізнесу безвідсоткового кредиту на шість місяців під забезпечення фонду заробітної плати. Така петиція щодо підтримки підприємців під час епідемії коронавірусу 17 березня зареєстрована на сайті президента.

Документ за два дні зібрав 5 212 підписів з 25 тис. необхідних.

– Потрібно реалізувати термінові заходи щодо захисту українського бізнесу від наслідків епідемії коронавірусу. В Україні найбільш вразливим для бізнесу виявилося забезпечення фонду заробітної плати. Пропозиція: надати державою бізнесу безвідсотковий кредит на 6 місяців під цільове використання – забезпечення фонду заробітної плати. Це дозволить бізнесу зберегти робочі місця для своїх співробітників, – йдеться у петиції.

Читайте: У дружини нардепа Шахова підтвердили коронавірус

Водночас пропонується для тих підприємств, які не зможуть забезпечити повернення коштів протягом півроку, нарахувати процентну ставку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на час карантину банкам заборонено нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.