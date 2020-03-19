До 500 тис. українців можуть втратити роботу через коронавірус – Милованов

Через коронавірус і запровадження карантину втратити роботу можуть 170-500 тис. українців.

Про це заявив колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, посилаючись на досвід Китаю, де за місяць безробіття зросло на 1%.

– В Україні безробіття приблизно 8,6%, що становить близько 1,5 млн осіб. Якщо безробіття зросте так само, як у Китаї на 1%, це означатиме що 170 тис. людей втратять роботу, — сказав він.

Милованов додав, що ці цифри показують тільки офіційну статистику і не враховують того, що близько 20% українців працюють неофіційно.

Читайте: Поліція склала 32 протоколи за порушення правил карантину

Він підкреслив, що саме ця категорія найменш захищена від звільнень під час економічної кризи. Особливо це стосується українців, які працюють у сферах торгівлі, ремонту, харчування, транспорту. Таких в Україні майже 700 тис. осіб.

– Припущення, що роботу втратять від чверті до половини неформально зайнятих працівників у найбільш вразливих галузях може бути ухвалено, як обґрунтоване і консервативне. При такому сценарії, це буде від 175 до 350 тис. осіб, – пояснив він.

Милованов підсумував, що цифра може зростати, якщо будуть звільняти українців, які працюють і в інших галузях.

Нагадаємо, керівникам, які незаконно звільнятимуть працівників під час карантину, загрожує штраф – 51 тис. грн. Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.