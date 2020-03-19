У Донецьку область доставили 980 тис. медичних масок з державного резерву. Їх роздадуть усім організаціям, чия робота не припинена і вимагає контакту з людьми, зокрема медикам,поліціъ, прикордонникам, соціальним службам та закладам охорони здоров’я.

19 березня на Донеччині у Маріуполі зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом на Донеччині.

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Медики надають йому допомогу – усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контакті, виявлені й знаходяться під наглядом. Стан хворого стабільний.

– Прошу жителів Маріуполя та області зберігати спокій і дбати про гігієну, у тому числі й інформаційну. Довіряйте лише офіційно підтвердженим повідомленням, – наголосив глава ОДА.

Павло Кириленко запевнив, що місцева влада наразі повністю контролює ситуацію з поширенням коронаврусу у регіоні та працює над забезпеченням усього необхідного обладнання для лікування хворих.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні зафіксовано 16 випадків захворювання коронавірусом, два з яких летальні.