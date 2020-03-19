PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Другий випадок коронавірусу зафіксовано на Київщині

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області.

Нині їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. Із них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одного – у Броварах (не підтвердився).

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

– Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря, – йдеться у повідомленні КМДА.

Як відомо, станом на 19 березня в Україні захворіли 16 громадян, двоє з них померли. Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМДА

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка