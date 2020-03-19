Другий випадок коронавірусу зафіксовано на Київщині

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області.

Нині їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. Із них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одного – у Броварах (не підтвердився).

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– Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря, – йдеться у повідомленні КМДА.

Як відомо, станом на 19 березня в Україні захворіли 16 громадян, двоє з них померли. Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.