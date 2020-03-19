19 березня в Україну здійснять низку спеціальних рейсів для повернення українців, які не встигли повернутися з-за кордону.

Так, рейси очікуються з таких міст:

Шарм-ель-Шейх;

Амстердам;

Брюссель;

Тель-Авів;

Дубай;

Веце;

Франкфурт;

Будапешт;

Дублін;

Відень;

Хургада;

Ля Романа.

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Літаки прибуватимуть до аеропортів Києва (Бориспіль), Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Серед українських авіаперевізників є компанії МАУ, SkyUp та Azur Air Ukraine.

Повний оновлений список міжнародних авіарейсів, якими українці повертаються сьогодні, можна подивитися тут.

Раніше Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі нині перебувають за кордоном, як повернутися в Україну.