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Факти / Україна

Евакуація українців із Польщі: дати, номери, час рейсів і ціни квитків

Укрзалізниця спільно з польською залізницею запускає спецпотяги для евакуації наших громадян.

Відкрито продаж квитків на чотири спецпотяги на завтра, 20 березня.

Квитки можна придбати винятково на сайті Укрзалізниці. Проїзд коштує від 718 до 1 022 грн.

Читайте: У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Австрії українцями

Номери рейсів та час відправлення спецпотягів із Польщі:

  • №717/718 Пшемисль-Київ.      Відправлення: 02.30; Прибуття: 10.30;
  • №709/710 Пшемисль-Київ. Відправлення: 10.18; Прибуття: 19.26;
  • №716/715 Пшемисль-Київ. Відправлення: 13:10; Прибуття: 22:17;
  • №706/705 Пшемисль-Київ. Відправлення: 15:45; Прибуття: 00:46.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила усе регулярне міжнародне сполучення з метою недопущення поширення коронавірусу.

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