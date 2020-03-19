Евакуація українців із Польщі: дати, номери, час рейсів і ціни квитків

Укрзалізниця спільно з польською залізницею запускає спецпотяги для евакуації наших громадян.
Відкрито продаж квитків на чотири спецпотяги на завтра, 20 березня.
Квитки можна придбати винятково на сайті Укрзалізниці. Проїзд коштує від 718 до 1 022 грн.
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Номери рейсів та час відправлення спецпотягів із Польщі:
- №717/718 Пшемисль-Київ. Відправлення: 02.30; Прибуття: 10.30;
- №709/710 Пшемисль-Київ. Відправлення: 10.18; Прибуття: 19.26;
- №716/715 Пшемисль-Київ. Відправлення: 13:10; Прибуття: 22:17;
- №706/705 Пшемисль-Київ. Відправлення: 15:45; Прибуття: 00:46.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закрила усе регулярне міжнародне сполучення з метою недопущення поширення коронавірусу.
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