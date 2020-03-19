Для лікування коронавірусу ефективними виявилися ліки, які раніше також використовували для боротьби з Еболою – Фавіпіравір.

Препарат розробила дочірня компанія Fujifilm. У клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені взяли участь 340 пацієнтів. З’ясувалося, що хворі, які приймали Фавіпіравір, змогли побороти коронавірус за 4 дні, водночас як інші хворі виліковувалися за 11 днів.

Також рентген показав поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, які приймали Фавіпіравір, в порівнянні з 62%, у яких лікували коронавірус іншими препаратами.

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Факти ICTV дізналися, чи є Фавіпіравір в Україні, і яка його ціна в світі.

В аптеці 911 розповіли, що товару немає у постачальників і найближча дата поставки не відома, аналогів Фавіпіравіру також немає. Раніше в аптеці цих ліків також не було. Купити на сайтах інших аптек Фавіпіравір неможливо.

Також в Державному реєстрі лікарських засобів України препарат не зареєстрований.

У США Фавіпіравір дозволений і продають його в різних обсягах. Наприклад, 10 мг коштуватиме $65, а за 100 мг потрібно заплатити $135.

Раніше Факти ICTV писали, що дослідники офіційно рекомендували Фавіпіравір медикам для лікування коронавірусної інфекції.