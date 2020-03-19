Харківщина об’єднується навколо Ярославського у протистоянні коронавірусу

У конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить українському бізнесменові і меценату Олександру Ярославському, 18 березня відбулося планове засідання регіонального антикризового штабу Харківської області, що був створений 17 березня.

На зустріч зібралися бізнесмени та лідери інших сфер суспільного життя Харківщини, які обговорили питання збору додаткових (позабюджетних) коштів для протидії епідемії коронавірусу – матеріально-технічної підтримки медичних установ, допомоги пенсіонерам.

На нараді були присутні більше 60 ключових бізнес-лідерів і шанованих людей Харківщини. Учасники зустрічі розглянули оціночну потребу міста і області в ресурсах у розрізі статей витрат.

– На підтримку Харківщини я даю від сім’ї Ярославських $13 млн. Це на $10 млн тест-систем, які їдуть з Китаю, і вже у понеділок-вівторок повинні бути у харківських лікарнях. Це ті $2 млн, про які я говорив цього понеділка на Банковій, я переорієнтував на наш регіон, і ми вже їх розподілили на закупівлю масок та медичного обладнання. Плюс $1 млн, які я спочатку призначав для Харківщини. І я готовий працювати 24 години на добу: висловлюючись футбольною термінологією, до фінального свистка – поки ми не зітремо коронавірус на порох, – сказав Ярославський, який першим зробив особистий внесок на ці цілі.

Велику пожертву зробив бізнесмен, харків’янин Павло Фукс – $560 тис. Керівники промислових підприємств повідомили про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Особисті внески по 100 тис. грн зробили ректор Харківського університету імені Каразіна Віль Бакіров і університету міського господарства – Володимир Бабаєв. Решта учасників наради повинні завтра визначитися зі ступенем своєї фінансової участі в захисті регіону від коронавірусу.

Раніше міська влада і облрада, а також ВНЗ і студенти вже публічно заявили про підтримку роботи штабу на чолі з Ярославським, і закликали координувати з ним свої дії.

– Закликаємо депутатів місцевих рад, громадські організації, активістів волонтерського руху, представників бізнесу, всіх небайдужих громадян підтримувати зв’язок з регіональним антикризовим штабом, який очолює почесний громадянин Харківської області Олександр Ярославський, – зробив заяву глава Харківської обласної ради Сергій Чернов.

– Це не одноразовий, це об’єднавчий штаб. Зараз ми об’єдналися перед викликом коронавірусу, а далі будемо дивитися, – сказав Геннадій Кернес, мер Харкова.

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер не з’явився на сьогоднішню зустріч в антикризовому штабі, а надіслав заступника.

Мер Харкова так оцінив цей факт:

– Люди прийшли на заклик Ярославського і Кернеса, щоб боротися з коронавірусом. Губернатор не береться до уваги. Він не прийшов, хоча обіцяв і запросив людей.

А Олександр Ярославський подякував “шановним харків’янам, які відгукнулися на нашу пропозицію, прийшли і відірвуть від своїх сімей кошти, щоб допомогти Харкову”.

І також підкреслив:

– Нас залишилося двоє з Геннадієм Адольфовичем. Я просто вражений таким губернатором – домовлялися сьогодні на 13.00, а він часу не знайшов. Вважаю, що наша область нічим не завинила мати таку ганьбу. Я докладу всіх зусиль, буду просити всіх, щоб у нас був гідний партнер в регіоні.

Що стосується лідерів інших сфер суспільного життя, то в офіційному зверненні голови ради ректорів харківських вузів, професора Віля Бакірова і президента Харківського університетського консорціуму, професора Людмили Бєлової зазначається:

– На Харківщині створено антикризовий штаб, який очолив Олександр Ярославський. Просимо зв’язатися зі штабом і запропонувати можливу допомогу волонтерами, засобами дезінфекції, іншими необхідними матеріалами, транспортними засобами тощо.

Після цього студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова записали спеціальне відео, в якому закликали молодь і жителів міста долучитися до роботи антикризового штабу для надання волонтерської допомоги тим, кому вона може знадобитися в період епідемії.

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Нагадаємо, що до Китаю вилетить президентський борт Володимира Зеленського, аби доставити в Україну тест-системи для діагностики коронавірусу на загальну суму $80 млн, постачання яких організували Олександр Ярославський та його друг, китайський мільярдер Джек Ма. Цієї партії тестів вистачить на 1 млн осіб, з яких тести на 200 тис. осіб будуть спрямовані на Харківщину.

Харківський антикризовий штаб під керівництвом Олександра Ярославського створений за підсумками наради влади і великого бізнесу в Офісі президента 16 березня. Він здійснює координацію роботи з додаткової (понад виділені державою кошти) фінансової підтримки заходів, спрямованих на захист жителів Харківського регіону від епідемії короновірусу.