Інтерпайп закликає бізнес відмовитись від “податкових канікул” на користь боротьби із коронавірусом

Беручи до уваги навантаження на регіональні бюджети у зв’язку з боротьбою з коронавірусом, компанія Інтерпайп ухвалила рішення перенаправити кошти, які будуть утворені в результаті “податкових канікул” згідно з ухваленим законом №3220, на антикризову програму у боротьбі з коронавірусом у місті Дніпро і Дніпропетровській області.

Компанія Інтерпайп запрошує й інші бізнеси приєднатися до такої ініціативи.

35 млн грн буде виділено додатково до запланованих коштів на цілі у боротьбі з коронавірусом.

Раніше було вже виділено $2 млн на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус.

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Також благодійні фонди Олени Пінчук і Віктора Пінчука придбали 10 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях, а також міста Києва.

– Ми розуміємо, що сьогодні містам критично потрібні кошти для підготовки до епідемії. Тому ми ухвалили рішення направити додатково всі заощаджені кошти на боротьбу з коронавірусом. Ми продовжимо допомагати і у інших напрямах, надавати необхідну організаційну та фінансову підтримку владі регіону, – розповідає генеральний директор Інтерпайп Фаді Храйбе.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон №3220 Про внесення змін до Податкового кодексу України, згідно з яким в період з 1 березня до 30 квітня не нараховується і не стягується оплата з підприємств за оренду землі, а також нерухоме майно, що перебуває у державній власності.