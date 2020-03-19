Криза через коронавірус змусить українців повертатися додому – Кулеба

Друга хвиля повернення громадян України розпочнеться через економічну кризу, спричинену коронавірусом, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Є люди, які зараз ще мають роботу в певних країнах, але через економічну рецесію в світі, яка вже розпочалася, вони її незабаром із великою вірогідністю втратять. І тоді в нас буде друга хвиля тих, хто захоче повертатися. Це люди, які втратять роботу і вирішать повернутися додому, дочекатися кращих часів, – уточнив дипломат.

Він навів приклад Об’єднаних Арабських Еміратів, де ситуація наразі відносно стабільна, і де працюють 15 тис. українських громадян.

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За його словами, уряд ОАЕ вживає дуже рішучих заходів для захисту від коронавірусу, проте, якщо там почнуть закриватися компанії, люди почнуть повертатися додому.

– Я вже не кажу про сусідні з нами країни, де традиційно існує велика трудова діаспора, – додав Кулеба.

Станом на 19 березня, за даними МЗС, 15 776 українців вже повернулися додому, 861 людина перебуває на карантині за кордоном.

В Україні підтверджено 21 випадок Covid-19, три з них – летальні.