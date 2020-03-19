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Курс валют в обмінниках: євро обвалився, а долар подорожчав

Після обіду 19 березня курс гривні до долара в обмінниках встановився на рівні 27,80 грн.

На готівковому ринку курс долара становить 27,47  – 28,57 грн. Євро купують по 29,49 грн, продають по 30,87.

На “чорному” ринку:

  • долар по 27,98 – 28,13 грн;
  • євро – 29,41 – 30,12 грн.

Курс валют в обмінниках: євро обвалився, а долар подорожчав

Читайте: Долар здорожчав на 20 копійок: курс валют на 19 березня

Середній курс в обмінниках України:

  • долар – 27,82 – 28,26 грн;
  • євро – 29,66 – 30,26 грн.

Як писали Факти ICTV, в Одесі зафіксували черги до обмінних пунктів валюти. Люди ”окупували” обмінники, що на книжковому ринку міста.

Джерело: Finance.ua

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