Влада Києва організовуватиме доставку продуктів і медикаментів одиноким людям похилого віку.

Це пов’язано з тим, що ця категорія населення найбільш уразлива у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Ми розуміємо, що категорія людей 60+ найбільш вразлива до коранавірусу і саме тому ми організували доставку продуктів, медикаментів, засобів гігієни для одиноких пенсіонерів, – щоб максимально обмежити їхні контакти з іншими людьми, – сказав Кличко на брифінгу.

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За його словами, більше 12 тис. одиноких киян похилого віку потребують такої допомоги.

– Усі соціальні працівники інструктовані про запобігання поширенню інфекції, дотримуються правил гігієни, коли відвідують людей, – сказав міський голова.

Кличко додав, що всього в столиці проживає більше 600 тис. людей старше 60 років.

Віталій Кличко також прокоментував відкриття метро в Києві. За його словами, закриття метрополітену – це вимушений крок, який працює на випередження.