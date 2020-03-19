У Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив, що пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону.

– Маємо два підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Пацієнти отримують усю необхідну медичну допомогу. Ми зробимо усе, щоб не допустити подальшого розповсюдження інфекції регіоном, – заявив Бондаренко.

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Зараз медики виявляють усі контакти, які могли мати хворі, аби обстежити цих людей та забезпечити їхню ізоляцію.

Так, в Україні вже підтвердили 21 випадок зараження на Covid-19, два з яких – летальні. У світі – понад 200 тис. випадків захворювання на коронавірус. Майже 85 тис. людей вже одужали.

Раніше Факти ICTV писали, що 19 березнея міський голова Житомира підтвердив перший випадок коронавірусу у Житомирі. До цього в Радомишлі літня жінка померла від Covid-19.

Джерело: Дніпропетровська ОДА