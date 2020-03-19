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Факти / Україна / Суспільство

На Закарпатті від коронавірусу вулиці окропили святою водою

У селі Поляна Свалявського району Закарпаття священик окропив вулиці святою водою, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Відео боротьби з пандемією зняла одна з місцевих мешканок.

На записі видно, як священик їздить селом на бортовому УАЗику і окроплює землю на вул. Санаторна-Духновича.

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Якої саме церкви священик невідомо. У гірському селі діє дві релігійні громади – Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України.

Раніше, Православна церкви України рекомендувала своїм вірянам відмовитися від богослужінь у храмах або приходити у кількості не більше 10 осіб.

Джерело: Mukachevo.net

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