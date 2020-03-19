Олена та Віктор Пінчуки додатково виділили $2 млн на боротьбу із коронавірусом

Українська промислова компанія Інтерпайп та інвестиційно-консалтингова група EastOne, зокрема її акціонери Олена і Віктор Пінчук, заявляють про ініціативу об’єднання зусиль бізнесу та органів державної влади для боротьби з коронавірусом.

Відповідне рішення ухвалили після зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом 16 березня 2020 року.

Інтерпайп і EastOne активно долучилися до створення і роботи Антикризового штабу Дніпропетровської області під керівництвом глави ОДА Олександра Бондаренка.

Компанії Інтерпайп та EastOne візьмуть значну участь у фінансуванні та розробці плану заходів, зокрема превентивних у боротьбі з коронавірусом, а також інформуватимуть населення регіону про ці заходи.

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У межах реалізації цієї ініціативи компанія вже виділила $2 млн на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус, частина з яких буде спрямована у Дніпропетровську область. Додаткове фінансування виділять після визначення планів першочергових потреб регіону.

– Пандемія – це спільна біда. І боротися з нею повинні всі. Влада – вживати заходів щодо захисту громадян. Громадяни – поводитися відповідально. Медіа – інформувати та попереджати, а медики – лікувати. Бізнес – бути солідарним і фінансово підтримувати. Сьогодні неможливо залишатися осторонь. Ми хочемо, щоб наша країна була готова до боротьби з коронавірусом, – сказали Олена і Віктор Пінчуки.

Генеральний директор Інтерпайп Фаді Храйбе зазначив, що Дніпропетровська область – це ключовий регіон, де розташовані 5 підприємств компанії, на яких працює близько 11 тис. осіб.

– Ми підключимо свої організаційні та фінансові ресурси для допомоги міській та обласній владі в здійсненні необхідних закупівель та інших організаційних питаннях. Працюючи в тісному контакті з місцевою владою, а також з представниками всього бізнесу Дніпра і області, ми зможемо ефективніше протистояти епідемії, – підкреслив Фаді Храйбе.

Як повідомлялося раніше, Фонд Олени Пінчук і Фонд Віктора Пінчука закупили 10 апаратів штучної вентиляції легенів для українських лікарень у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській, Чернівецькій областях, а також місті Києві.