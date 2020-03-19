Пандемія коронавірусу: яка ситуація з евакуацією в Україні і світі

18 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українська авіакомпанія SkyUp відкрила нерегулярні рейси для евакуації українців із країн Європейського союзу.

Багато держав продовжують евакуацію з країн, де зафіксовані найбільші спалахи нового типу коронавірусу, таким чином дбаючи про безпеку своїх громадян.

Проте зараз ситуація набагато складніша, адже щодня у світі реєструють тисячі нових випадків захворювання. Тому й евакуація стає дедалі ризикованішою справою.

Факти ICTV розповідають, як проводять евакуацію в Україні і світі, та в яких умовах опинилися деякі українці.

Скільки було евакуацій українців

З початку року Україна провела дві великі евакуації своїх громадян. Перший рейс забрав українців з китайського Уханя, який тривалий час залишався епіцентром розповсюдження коронавірусу.

Літак з 45-ма українцями, а також громадянами інших держав (загалом 72 людини), приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

Після огляду лікарів, усіх евакуйованих перевезли до санаторію у Нових Санжарах у Полтавській області, де вони протягом 14 днів перебували на обсервації.

Після закінчення обсервації у жодного з громадян не виявили ознак захворювання на новий тип коронавірусу.

Другу велику евакуацію провели з Італії після того, як в країні різко почала зростати кількість захворювань на Covid-19.

Літак вивіз з країни українців, які застрягли на італійсько-словенському кордоні, а також інших людей, які виявили бажання покинути Італію.

Всі пасажири пройшли медогляд. На борт авіалайнера допустили тільки тих людей, в яких не було симптомів коронавірусу.

Евакуйовані громадяни зобов’язалися пройти 14-денну самоізоляцію, яка триває донині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 лютого виконали 57 авіарейсів, якими в Україну повертали громадян, що опинилися в епіцентрі поширення захворювання.

За словами глави держави, триває робота для забезпечення евакуації українців з інших країн світу.

Які країни ще евакуйовували громадян

Після того, як спалах коронавірусу почав набувати справді загрозливих масштабів, держави почали ухвалювати рішення про евакуацію своїх громадян з епіцентрів захворювання. До кінця лютого-початку березня це були переважно Китай, Таїланд та Японія.

Нині держави також проводять масштабні евакуації з Італії та Ірану, де спостерігається широке розповсюдження коронавірусу Covid-19.

Станом на сьогодні евакуації своїх громадян проводили:

Україна;

В’єтнам;

Австралія;

Нова Зеландія;

Сполучені Штати Америки;

Японія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Велика Британія;

Франція;

Китай;

Німеччина;

Шрі-Ланка;

Індія;

Туреччина;

Йордан;

М’янма;

Монголія;

Бангладеш;

Марокко;

Індонезія;

Алжир;

Саудівська Аравія;

Італія;

Франція;

Тайвань;

Росія;

Малайзія;

Іран;

Таїланд;

Канада;

Бразилія;

Бруней;

Філіппіни;

Непал;

Гонконг;

Колумбія;

Об’єднані Арабські Емірати;

Макао;

Південна Африка.

Достеменно відомо, що платною серед великих рейсів була лише перша евакуація громадян Австралії з Китаю. Тоді уряд країни наполягав на тому, щоб усі евакуйовані заплатили близько $1 тис.

Евакуація інших країн майже не відрізняється від того, що ми побачили в Україні.

Китайський блогер Ліу Вейлонг навіть зняв процес евакуації з Ірану і розповів деякі подробиці. Більшість людей подорожували в масках, проте були і такі, хто відмовлявся надягати їх.

Усім пасажирам міряли температуру за допомогою спеціальних приладів, щоб не пустити на борт літака тих, у кого може бути коронавірус Covid-19.

На авіалайнері перебували медики, які працювали у захисних костюмах, щоб не підхопити інфекцію. Також на борту заміряли температуру звичайними термометрами.

Після прибуття за місцем евакуації усіх пасажирів знову обстежували, видавали нові засоби захисту тощо. Крім того, їм необхідно було пройти 14-денну обсервацію в одній із визначених локацій.

Усі держави працюють за такою ж або схожою процедурою евакуації, яку показав Вейлонг, та яку використовувала Україна.

Проте разом із розповсюдженням захворювання ризик завезення в країну людини з новим типом коронавірусу стає дедалі більшим. І подібні випадки відбувалися достатньо часто.

Так, 17 лютого в США підтвердили 14 випадків захворювання на Covid-19 серед людей, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess. А під час першої евакуації до Сінгапуру симптоми захворювання виявили у двох пасажирів прямо під час перельоту.

Випадки захворювань також зафіксували під час евакуації в Німеччину та Австралію.

Це зовсім не означає, що країни не мають евакуйовувати своїх громадян. Проте необхідно дотримуватись усіх правил безпеки та обсервації або самоізоляції.

Робота з евакуації українців



Україна й далі не припиняє робити все для повернення своїх громадян, які застрягли в інших країнах.

Лише на 19 березня авіакомпанії призначили 45 нерегулярних рейсів для повернення громадян з інших держав. Польоти здійснюють авіакомпанії МАУ, Fly Dubai, Джоніка, Rayanair, SkyUp, Азур Ейр Україна, Роза Вітрів.

19 березня евакуація відбувалася з:

Шарм Ель Шейху (Єгипет);

Хургади (Єгипет);

Амстердама (Нідерланди);

Брюсселя (Бельгія);

Тель-Авіва (Ізраїль);

Дубая (ОАЕ);

Веце (Німеччина);

Будапешту (Угорщина);

Дубліну (Ірландія);

Відня (Австрія);

Ла Романи (Домініканська республіка).

Також Укрзалізниця запустила чотири потяги до Польщі, за допомогою яких зможуть повернутися українці. Квитки на них можна придбати лише онлайн.

У прес-службі Укрзалізниці Фактам ICTV повідомили, що про всю інформацію щодо можливих додаткових поїздів для евакуації надаватимуть на сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах.

Велика проблема зазначених рейсів полягає у тому, що вони платні, а деякі громадяни опинилися справді у скрутному становищі і не мають грошей для того, щоб повернутися.

Українка Юлія розповіла Фактам ICTV, що їхня група опинилася “у пастці” в місті Рейк’явік, що в Ісландії.

Вони мали вилетіти до Риги 18 березня, а звідти 19 березня сісти на рейс до Києва. Українці спробували повернутися додому самостійно але не змогли цього зробити через закриття кордонів багатьма європейськими країнами.

За словами Юлії, компанії SkyUp та МАУ, які наразі здійснюють нерегулярні рейси, не літають в Ісландію. Через це їм довелося зв’язатися з посольством України в Фінляндії та Ісландії через систему Друг, де їхньою проблемою наразі займаються.

Співрозмовниці Фактів ICTV було відомо щонайменше про 90 людей, які хочуть повернутися в Україні, і яким наразі доводиться жити в одній з найдорожчих країн світу за свої кошти. Варто зауважити, що українцям поки не відшкодували гроші за білети на рейси, за якими так і не вдалося вилетіти.

Востаннє посольство України повідомляло про можливість спільної евакуації літаком польського авіаперевізника Lot, проте за це потрібно б було заплатити близько €800 за людину. Тому зараз шукають інші варіанти евакуації.

Наразі не йдеться про безкоштовну евакуацію, хоча самі українці, які опинилися у складній життєвій ситуації, не розуміють чому її не організовують. Вони не можуть обговорити цю ідею з посольством, оскільки в системі Друг лише односторонній зв’язок.

Посольство запропонувало постраждалим телефон громадської активістки, яка може забезпечити тимчасовим житлом, проте навіть воно не безкоштовне.

І таких історій може бути дуже багато. Хоча президент Володимир Зеленський запевняє, що зараз ведеться робота для того, аби повернути всіх українців, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Сподіваємося, що його слова невдовзі справдяться, і всі громадяни України, які потрапили у пастку через закриття кордонів, зможуть потрапити додому. І для цього їм не знадобиться платити €800.

Владислав Бомбела

Відео: South China Morning Post