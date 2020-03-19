18 березня до Ніжинської міської лікарні доставили 38-річну жінку із симптомами ГРВІ. Також у хворої було ускладнене дихання та кашель. У неї підозрюють коронавірус.

Головний лікар Олександр Костирко прокоментував стан пацієнтки.

Він зазначив, що наразі жінка у задовільному стані та ознак ГРВІ у неї немає, проте є запах алкоголю і її турбує похмільний синдром.

– Вона перебуває у боксі інфекційного відділення. Медичні працівники, вжили всіх потрібних заходів. Хвора пробуде там до отримання результатів матеріалів, які ми відправили до Києва, – зазначає він.

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Хвора жінка – жителька Ніжина. 18 березня вона звернулася за медичною допомогою та скаржилася на погане самопочуття: дві доби тримається висока температура. Також вона повідомила, що декілька днів тому повернулася з Італії.

Після огляду встановили, що температура в нормі, проте є кашель. У хворої взяли усі необхідні аналізи, однак остаточний результат буде лише через тиждень.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні захворіли 16 громадян, двоє з них померли. Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.