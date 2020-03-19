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Факти / Україна

Приватні клініки пропонують пройти тест на коронавірус за 16 тис. грн

Приватна клініка Андрія Пальчевського Євролаб пропонує тести на виявлення нового коронавірусу за доволі високою ціною.

Так, на сайті вказано, що експрес-тест коштує 1 500 грн. Результати отримають через півгодини.

Клініка Пальчевського пропонує тести на коронавірус за 16 тисяч гривень

Тести на Covid-19, які роблять протягом 4 днів, коштують 16 тис. грн. Однак наразі вони не проводяться.

Клініка Пальчевського пропонує тести на коронавірус за 16 тисяч гривень

Такі ціни обурюють клієнтів клініки.

Журналіст видання Новое время Дмитро Бобрицький зазначив, що це у 9 разів дорожче, ніж аналогічний тест у Німеччині.

– Коли оптова вартість експрес-тестів на ринку – 300-400 грн, а в Німеччині коштує близько 60 євро (в 9 разів дорожче) – написав він.

Також журналіст додав, що це все виглядає як прибуток на паніці.

– Люди, підігріті панікою та рекламою, перестрибують сімейних лікарів, летять до Євролабу і роблять космічно дорогі або непотрібні тести!

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Бобрицький також наголосив на тому, що експрес-тести не дозволяють виявити коронавірус на першому тижні інфікування.

– На сайті Євролабу вказується, що експрес-тест виявляє саме Covid-19. Однак,з відкритих джерел відомо, що експрес-тест здатен діагностувати новий коронавірус лише за опосередкованими показниками і не може виявити саме новий Covid-19 на першому тижні інфікування.

По суті, нині відбувається обман потенційних пацієнтів, принаймні на сайті! – додав він.

Сайт Факти ICTV дізнався, що інші приватні клініки не мають доступних тестів на коронавірус і перенаправляють людей до державних установ.

Нагадаємо, у державних медичних закладах тести проводять БЕЗКОШТОВНО.

У разі виявлення у себе симптомів коронавірусу, негайно зверніться до вашого сімейного лікаря.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, зателефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров’я України – 1677.

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