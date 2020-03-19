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Факти / Україна

Результати тесту приховали. Що відомо про третього хворого на коронавірус у Києві

У Києві зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус у 50-річного киянина, який нещодавно відвідував Швейцарію.

– Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров’я, ні Центр громадського здоров’я, – заявив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

– Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції, та отримує лікування під наглядом лікарів, – зазначив Кличко.

Раніше Факти ICTV писали, що  міський голова Житомира підтвердив перший випадок коронавірусу у Житомирі. До цього в Радомишлі літня жінка померла від Covid-19.

Поки в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.

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