Салтівський м’ясокомбінат призупиняє постачання посередникам

У Салтівському м’ясокомбінаті заявили про різке зростання попиту на продукцію та скарги на відсутність свіжого м’яса в супермаркетах і на ринках. У повідомленні підприємства вказується, що через дефіцит відбувся значний стрибок цін на м’ясо в торгових точках.

У зв’язку з ситуацією підприємство тимчасово призупиняє постачання свіжого м’яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів.

– Почастішали випадки неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках, – заявив директор Салтівського м’ясокомбінату Михайло Бондаренко.

Крім тимчасового призупинення постачання посередникам, м’ясокомбінат, починаючи з 20 березня 2020 року, збільшить обсяг виробництва в 1,5 раза. Весь обсяг виробництва буде спрямований на 600 магазинів фірмової мережі.

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– Ми не вводимо ліміти на продаж в одні руки. Відсьогодні наші виробничі потужності працюють на повну силу, а логістика готова до збільшення частоти постачання, – підкреслив Михайло Бондаренко.

Салтівський м’ясокомбінат – одне з найбільших підприємств в галузі м’ясопереробки, виробництва ковбас та м’ясних делікатесів України. Фірмова мережа формату “біля дому” налічує понад 600 магазинів в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам’янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.

До слова, прес-служба фармацевтичної компанії Дарниця повідомила про перехід співробітників офісу на дистанційний режим роботи.