18 березня нардеп із депутатської групи Довіра Сергій Шахов повідомив, що результат аналізу на коронавірус, який у нього взяли, виявився позитивним.

Це означає, що Шахов хворий на новий тип коронавірусу Covid-19. Він став першим народним депутатом, який підхопив цю інфекцію.

Факти ICTV розповідають, коли міг заразитися нардеп, та хто піде у самоізоляцію.

Передумови зараження

Сергій Шахов розповів, що нездужання він відчув три дні тому. Тоді у нього підвищилася температура до 38°С.

Нардеп звернувся до лікарів, щоб перевірити, чи не захворів він на грип. Результати аналізів були негативними.

Уже наступного дня народний депутат вирішив ще раз викликати лікарів, щоб вони провели огляд, і наполіг та тому, щоб у нього взяли аналіз на коронавірус Covid-19.

Вважається, що Шахов міг захворіти на коронавірус під час поїздки у Францію, де, за попередніми даними, зафіксували 7 706 випадків зараження інфекцією.

Його поїздка тривала з 8 до 11 березня. Наразі очікується підтвердження діагнозу у державній лабораторії.

З ким контактував народний депутат

Після повернення до України Сергій Шахов був присутній на засіданні Комітету з питань екологічної політики та природокористування, яке відбулося 12 березня.

Сам Шахов розповів, що тоді був лише на засіданні зазначеного комітету і не заходив до сесійної зали.

Крім нього, у комітеті працюють 15 народних депутатів:

Олег Бондаренко (Слуга народу);

Зіновій Андрійович (Слуга народу);

Леся Василенко (Голос);

Андрій Задорожний (Слуга народу);

Степан Івахів (За майбутнє);

Олена Криворучкіна (Слуга народу);

Ігор Кривошеєв (Слуга народу);

Анжеліка Лабунська (Батьківщина);

Олександр Маріковський (Слуга народу);

Кирилл Нестеренко (Слуга народу);

Юлія Овчинникова (Слуга народу);

Едуард Прощук (Слуга народу);

Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя);

Павло Якименко (Слуга народу);

Антон Яценко (За майбутнє).

За попередньою інформацією, 12 березня на засіданні були відсутні Івахів, Яценко і Нестеренко. Якщо теорія про захворювання Шахова на коронавірус у Франції підтвердиться, то, потенційно, інші члени комітету могли захворіти.

Навіть якщо ніхто з народних депутатів у той день не захворів, варто пам’ятати, що вірус може жити приблизно 1-3 доби на різних поверхнях.

Проте ця інформація не остаточна. Тобто, залежно від поверхні, коронавірус може жити довше чи менше (його можна знищити за допомогою дезінфекції). Втішає те, що нардеп не заходив до сесійної зали.

Також відомо, що Шахов говорив із президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Верховної Ради та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Знову ж таки, якщо вважати, що народний депутат підхопив вірус саме під час поїздки до Франції, то варіант того, що президент і прем’єр-міністр могли заразитися від нього Covid-19 відпадає.

Нині співробітники Міністерства охорони здоров’я з’ясовують, з ким контактував Шахов після повернення. Також проведуть санітарно-епідеміологічні заходи в тих комітетах, де працював політик.

Хто піде у самоізоляцію

Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що в самоізоляцію підуть усі члени комітету.

Таке рішення ухвалили для того, щоб попередити можливе розповсюдження захворювання.

Поки у жодного з народних депутатів із зазначеного комітету не спостерігаються ознаки захворювання, тести до появи симптомів також не здаватимуть.

Проте більшість із цих нардепів були на засіданні Верховної Ради 17 березня. Якщо тоді вони вже були носіями захворювання, то могли заразити інших.

Сам Шахов не був зареєстрований на засіданні, тому є можливість і того, що ніхто, крім нього, більше не підхопив коронавірус.

Крім того, у самоізоляцію піде народний депутат Ярослав Юрчишин (Голос), який так вирішив, оскільки був із Шаховим на ефірах 12-13 березня.

Інші народні депутати та високопосадовці не заявляли про свої плани щодо самоізоляції.

Фото: Сергій Шахов