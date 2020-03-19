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Факти / Україна / Суспільство

Спецавто та гучномовці: українців інформуватимуть про карантин

Починаючи з 20 березня, по всій Україні оперативники на спецавтомобілях ДСНС будуть інформувати людей про дотримання карантину.

Прохання дослухатись до правил карантину лунатимуть з гучномовців.

У середу, 19 березня, такі заходи вже було проведено у Києві.

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– Ми будемо наполегливо рекомендувати громадянам без крайньої необхідності не залишати свої місця проживання.

Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальна служба закликала не відвідувати людні місця, підтримувати соціальну дистанцію та подбати про свою родину, зокрема, про літніх людей, які знаходяться у зоні ризику захворюваності.

Згідно останніх даних МОЗ, в Україні зареєстровано 21 випадок інфікування Covid-19. Факти ICTV слідкують за оновленнями і публікують останні новини та все, що потрібно знати про коронавірус в Україні.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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