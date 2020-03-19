Починаючи з 20 березня, по всій Україні оперативники на спецавтомобілях ДСНС будуть інформувати людей про дотримання карантину.
Прохання дослухатись до правил карантину лунатимуть з гучномовців.
У середу, 19 березня, такі заходи вже було проведено у Києві.
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– Ми будемо наполегливо рекомендувати громадянам без крайньої необхідності не залишати свої місця проживання.
Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальна служба закликала не відвідувати людні місця, підтримувати соціальну дистанцію та подбати про свою родину, зокрема, про літніх людей, які знаходяться у зоні ризику захворюваності.
Згідно останніх даних МОЗ, в Україні зареєстровано 21 випадок інфікування Covid-19. Факти ICTV слідкують за оновленнями і публікують останні новини та все, що потрібно знати про коронавірус в Україні.