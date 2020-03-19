В Житомирський області у подружньої пари діагностували пневмонію. Чоловік і жінка раніше контактували з померлою від коронавірусу з Радомишля.

Керівник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик розповів, що подружжя з Брусилова 8 березня спілкувалися з мешканкою Радомишля, а через 2 дні захворіли. Однак пара нікому не повідомила про свій стан і займалася самолікуванням.

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19 березня їх самопочуття погіршилося і вони звернулися до медиків, які діагностували пневмонію.

У пари взяли аналізи на коронавірус, результати яких будуть відомі пізніше.

Раніше Факти ICTV писали, що міський голова Житомира підтвердив перший випадок коронавірусу у Житомирі. До цього в Радомишлі літня жінка померла від Covid-19.

Поки в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.