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Факти / Lifestyle

Страви на Великий піст 2020: п’ять кращих рецептів

На Великий піст 2020 важливо не лише обмежити свій щоденний раціон харчування, а й утриматись від поганих та злих думок. За словами священнослужителів, у цей період варто частіше молитися.

Смачні пісні страви на Великий піст 2020 вибрати не важко. Однак не варто забувати про помірність у харчуванні, адже головним задумом посту є навчитись не піддаватись спокусам.

Читайте: Коли починається Великий піст 2020 – дата

Факти ICTV зібрали для вас кращі пісні страви на Великий піст 2020.

Деруни з грибами

Деруни – популярна пісна страва, яку часто люблять готувати в Україні. Особливо ніжними картопляні млинці виходять з додаванням лісових грибів. Найсмачніше деруни їсти разом із зеленню та соусом на вибір.

Пісні страви на Великий піст 2020

Інгредієнти:

  • картопля – 0,5 кг;
  • гриби – 250 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сіль, спеції – за смаком;
  • олія – для смаження.

Приготування:

  • Картоплю чистимо, гарно миємо і натираємо на звичайній тертці.
  • Якщо гриби свіжі, їх треба помити та нарізати в окрему тарілку. Якщо ж гриби сушені – заливаємо їх невеликою кількістю окропу, залишаємо на 15-20 хвилин, потім мілко нарізаємо.
  • Ріпчасту цибулю чистимо і натираємо.
  • Картоплю, гриби та цибулю змішуємо в одній тарілці, додавши сіль та спеції за смаком.
  • На розігріту сковорідку із соняшниковою чи оливковою олією викладаємо оладки, обсмажуємо на невеликому вогні до готовності.

Запечений гарбуз із часником

У гарбузі міститься велика кількість вітамінів, серед яких – рідкісний вітамін Т. Ця страва потребує мінімум інгредієнтів та є чудовим варіантом для тих, хто хоче спробувати щось незвичайне.

Пісні страви на Великий піст 2020

Інгредієнти:

  • гарбуз – 1 шт.;
  • часник – 2-4 зубчики;
  • оливкова олія – 1 ст. ложка;
  • сіль, спеції – за смаком.

Приготування:

  • Гарбуз миємо, розрізаємо навпіл та очищуємо від зернят. Потім нарізаємо на скибочки.
  • Чистимо та мілко нарізаємо часник.
  • На деко для запікання викладаємо шматочки гарбуза, поливаємо оливковою олією та додаємо часник зі спеціями.
  • Далі ставимо деко у розігріту до 200 °С духовку на 40 хвилин, час від часу перевертаючи скибочки гарбуза.

Подавати страву рекомендується з соусами (за смаком) та свіжими овочами.

Вінегрет

Вінегрет – найпопулярніший повсякденний салат на пострадянському просторі. Існує більше 20 варіацій приготування цієї страви. Нижче – рецепт класичного вінегрету.

Пісні страви на Великий піст 2020

Інгредієнти:

  • картопля – 200 г;
  • цибуля – 100 г;
  • морква – 200 г;
  • буряк – 200 г;
  • солоні огірки – 150 г;
  • цибуля – 100 г;
  • зелений горошок – 100 г;
  • сіль, спеції – за смаком;
  • оцет – за смаком;
  • соняшникова олія – за смаком;

Приготування:

  • Миємо та відварюємо картоплю, моркву та буряк у шкірці.
  • Готові овочі, солоні огірки та цибулю чистимо та нарізаємо невеликими кубиками.
  • Готуємо класичну заправку до вінегрету – змішуємо олію, оцет та перець.
  • Додаємо її до решти інгредієнтів, гарно розмішуємо та подаємо до столу.

Запечена картопля з травами

Запечена картопля – безпрограшний варіант пісної та водночас дуже ситної страви. Ароматна суміш трав додає страві вишуканості: картопля стає хрусткою та не розламується під час подачі.

Пісні страви на Великий піст 2020

Інгредієнти:

  • картопля – 10 шт.;
  • сухі трави (італійські, прованські – за смаком) – 3 ч. ложки;
  • оливкова олія – 2-3 ст. ложки;
  • сіль, перець – за смаком.

Приготування:

  • Картоплю потрібно помити, почистити і нарізати скибочками.
  • За допомогою паперових рушничків забираємо вологу (крохмал) із картоплі – це важливо зробити перед запіканням.
  • Змішуємо оливкову олію та сухі трави, додаємо до сухої картоплі та залишаємо на 15 хвилин.
  • Викладаємо картоплю на деко, посипаємо сіллю та перцем за смаком. Щоб картопля не згоріла у духовці – солити її потрібно прямо перед запіканням.
  • Ставимо деко до розігрітої до 200 °С духовки. Дістаємо по готовності (орієнтовно це 45-50 хвилин).

Готову страву за смаком можна посипати часником.

Вареники з вишнею

У багатьох ця страва асоціюється з дитинством та літніми канікулами у бабусі. Класичне тісто для вареників містить продукти, які не можна споживати у час Великого посту. Однак існує рецепт пісних вареників із вишнями, що можна приготували лише з чотирьох складових. Час приготування займе не більш як півтори години.

Пісні страви на Великий піст 2020

Інгредієнти:

  • вишні — 300 г
  • борошно — 400 г;
  • вода — 300 мл;
  • сіль — за смаком.

Приготування:

  • До просіяного борошна додаємо сіль.
  • Замішуємо тісто. До борошна поступово вливаємо воду (обов’язково теплу). Якщо все зроблено правильно, отримана маса не буде липкою.
  • Залишаємо тісто на одну годину, накривши рушничком.
  • Якщо вишні свіжі, миємо та виймаємо з них кісточки. Якщо ж морожені – промиваємо їх окропом та залишаємо на 15-20 хвилин.
  • З готового тіста склянкою вирізаємо круглі заготовки. Кладемо вишні та починаємо ліпити вареники.
  • Готові вироби кладемо до каструлі із киплячою водою. Обов’язково робимо це по черзі, інакше страва злипнеться.
  • Після того, як усі вареники спливли на поверхню, дістаємо та подаємо страву до столу.

Вареники з вишнями перед подачею можна полити вишневим варенням або сиропом.

До слова, Факти ICTV опублікували календар харчування у Великий піст 2020 на кожен день.

Фото: Dreamstime

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