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Факти / Україна / Суспільство

В аптеках Києва розкуповують парацетамол

В аптеках Києва розкуповують жарознижувальний препарат парацетамол.

Його Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вживати за наявності симптомів коронавірусу.

Немає у продажу цих ліків в аптеках мережі Мед-Сервіс.

В Аптеках доброго дня (на вул. Саксаганського, а також на Оболоні і Виноградарі) і Віталюкс (на вул. Шолом-Алейхема) в продажу є тільки парацетамол для дітей. Середня ціна препарату – 16 грн.

В аптеці НЦ є тільки парацетамол-сироп і парацетамол-суспензія вартістю 28 грн.

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Також є препарат в аптеці Бажаємо здоров’я. Його ціна, залежно від дозування та формату препарату, варіюється від 10 до 38 грн.

Як писали Факти ICTV, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує не використовувати ібупрофен для самолікування від коронавірусу. 

Джерело: Українські новини

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