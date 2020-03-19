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Факти / Україна

У Чернівецькій області зафіксували ще п’ять випадків коронавірусу

У Чернівецькій області коронавірус виявили ще у п’ятьох людей. Кількість інфікованих у регіоні зросла до 15 осіб.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що серед нових інфікованих є не лише ті, хто повернувся з-за кордону, але і люди, які контактували з хворими в Україні.

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– Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусів. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний, – зазначили у МОЗ.

Так, в Україні станом на 23.30 19 березня зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, три з яких – летальні.

Також 19 березня у Дніпропетровській області зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус. Пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону.

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