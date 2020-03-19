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Факти / Україна

У дружини нардепа Шахова підтвердили коронавірус

Дружина народного депутата Сергія Шахова отримала позитивний результат на коронавірус.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шахова, у неї два дні була температура, тому провели дослідження – і з’ясувалося, що у жінки теж вірус.

Читайте: Другий випадок коронавірусу зафіксовано на Київщині

Також він додав, що стан дружини задовільній і коронавірус перетікає у простій формі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції.

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