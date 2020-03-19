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Факти / Україна

У Києві зафіксували ще один випадок коронавірусу

У Києві зафіксували новий випадок коронавірусу.

Про це повідомили у МОЗ.

– 19 березня лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування Covid-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, – зазначає МОЗ.

Читайте: У Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.

Раніше міський голова Житомира підтвердив перший випадок коронавірусу у Житомирі. До цього в Радомишлі літня жінка померла від Covid-19.

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