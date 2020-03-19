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Факти / Україна

У Житомирі зафіксували перший випадок коронавірусу

У Житомирі виявили перший випадок коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

Хворим виявися 56-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Австрії.

– Лабораторне дослідження підтвердило наявність коронавірусу у цієї людини, – зазначив Сухомлин.

Читайте: У Чернівецькій та Житомирській областях запроваджується режим надзвичайної ситуації

Наразі стан хворого задовільний.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу у Житомирській області зафіксували 12 березня в Радомишлі у літньої жінки. Наступного дня пацієнтка померла.

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