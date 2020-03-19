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Факти / Україна

Україна отримає тести на коронавірус для 1 млн досліджень – Ляшко

Україна очікує поставок тестів для діагностики коронавірусу методом ПЛР для більше 1 млн досліджень.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, такі тести вже доставлені в 11 українських лабораторій.

– Також на ринку з’являються швидкі тести, які дозволяють проводити сортування. Коли лікар може провести тест і вирішувати щодо подальших дій, – також зазначив Ляшко.

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