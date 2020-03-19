Пандемія коронавірусу змушує суспільство пристосовуватись до нових реалій та вчитись жити зовсім у іншому світі.

Через запровадження карантину, закриття кордонів та обмежувальні заходи як великі корпорації, так і малий бізнес сьогодні потерпають від збитків.

Одні займаються благодійністю, допомагають суспільству боротись з коронавірусом та інвестують у майбутнє своєї компанії, підтримуючи імідж, інші – заробляють на паніці.

Як український бізнес пристосовується до життя під час карантину, які послуги українці можуть отримати безкоштовно та як провести час онлайн з користю – у матеріалі Фактів ICTV.

Посилки, кешбеки та няні

Низка великих українських компаній зробила безкоштовними свої послуги.

Укрпошта та Нова пошта скасували плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину. У звичайному режимі компанії нараховують плату на п’ятий день їх перебування у відділенні.

та скасували плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину. У звичайному режимі компанії нараховують плату на п’ятий день їх перебування у відділенні. Українські мобільні оператори – Київстар, Vodafone та Lifecell – оголосили про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу, щоб допомогти громадянам за кордоном зв’язатись з посольством для повернення додому.

та – оголосили про безкоштовні дзвінки з роумінгу на номери державних гарячих ліній щодо поширення коронавірусу, щоб допомогти громадянам за кордоном зв’язатись з посольством для повернення додому. Київський сервіс пошуку нянь Parasolka у разі необхідності безкоштовно допоможе з наглядом за дитиною, якщо батьків госпіталізують з коронавірусом.

у разі необхідності безкоштовно допоможе з наглядом за дитиною, якщо батьків госпіталізують з коронавірусом. Пристосовуються і сервіси доставки їжі, які в умовах закритих закладів стали ще популярнішими. Вони пропонують своїм клієнтам безконтактну доставку – кур’єр просто залишить замовлення в оговореному місці, наприклад, під дверима. Деякі, зокрема Uber Eats, надають свої послуги безкоштовно.

А Monobank під девізом Веселої вам ізоляції повертає 20% кешбеку від покупок в онлайн-магазинах PlayStation Store, Xbox Microsoft Store, Netflix, MEGOGO, Pornhub, Brazzers, AppStore та Google Play. Все для домашнього дозвілля.

Тренуй мозок і тіло

У зв’язку з поширенням захворювання всі, хто мав змогу перевести своїх співробітників на віддалену роботу, зробив це. Отож люди більше часу проводять онлайн, сидячи вдома. Відповідно, адаптується і бізнес.

Так, платформа дистанційного навчання Coursera відкрила безкоштовний доступ до 3,8 тис. своїх курсів.

Український аналог Prometheus теж не відстає – він пропонує безкоштовно пройти більше 100 онлайн-курсів та тренінгів різноманітного напряму – з англійської, критичного мислення, здорового харчування тощо.

Видавництва допомагають своїм читачам не сумувати. Наш Формат відкрив безкоштовний доступ до 10 електронних книг на час карантину. Серед них, зокрема, такі бестселери, як Чорний лебідь Насіма Талеба або Цивілізація Ніла Фергюсона.

Але онлайн тренувати можна не тільки мозок, а й тіло. Оскільки спортивні зали теж змушені були зачинити свої двері, більшість сьогодні пропонує тренування у мережі. Так, київська школа йоги щоденно проводить заняття в прямому ефірі, а харків’яни записують відеоуроки воркауту і викладають їх на YouTube.

Онлайн-тренування проводять і зірки, зокрема Настя Каменських.

Концерти та подорожі – теж онлайн

Максимальна мінімізація великого скупчення людей змушує артистів скасовувати або переносити свої концерти у всьому світі. 18 березня навіть оголосили про перенесення на наступний рік пісенного конкурсу Євробачення.

Але співаки не нудьгують і збирають віртуальні стадіони, проводячи онлайн-концерти. Вчорашній вечір можна було провести з Робі Вільямсом, який у прямому ефірі в Instagram співав свої хіти акапельно. Онлайн також були помічені Coldplay, український Hardkiss, а також Джон Ледженд.

Окрім того, тепер можна безкоштовно переглянути архіви Віденської опери або Берлінської філармонії.

Онлайн-туризм – це теж про нову реальність, зокрема і в Україні. Вітчизняні музеї запровадили віртуальні тури.

Бізнес не байдужий

Бізнес з усього світу сьогодні згуртувався. Facebook надає безкоштовно свій майданчик для розміщення реклами Всесвітній організації охорони здоров’я, люксовий бренд Louis Vuitton на своїх парфумних заводах виготовляє антисептики, а найбільші корпорації жертвують десятки мільйонів для боротьби з коронавірусом.

Українські компанії також консолідувались, аби допомогти державі впоратись з викликами.

Закуповувати тести на коронавірус допомогає Інтерпайп, інвестиційно-консалтингова група EastOne, а також її акціонери Олена і Віктор Пінчуки – вони виділили на це $2 млн.

Нова пошта, до слова, надала 25 млн грн на закупівлю найнеобхіднішого обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій у лікарнях.

– Зараз головне: не допускати паніки, бути гнучкими, швидко реагувати, за можливості забезпечувати безперебійність бізнесу, а також бути поруч з людьми, – розповідає Фактам ICTV Андрій Здесенко, засновник і CEO корпорації Біосфера.

Його компанія – найбільший виробник і дистриб’ютор товарів для догляду за будинком і персональної гігієни. Здесенко розповідає, вони вже купили апарат ШВЛ для однієї з обласних лікарень, а також постачають у медичні заклади необхідні матеріали:

– Ми відправляємо дезінфікувальні засоби і необхідні гігієнічні витратні матеріали клінікам, а з кожної нової партії один з наших бізнес-напрямів передасть частину санітайзерів в благодійний фонд Таблеточки.

Допомога від держав

В умовах кризи більшість країн вживає заходів, аби підтримати економіки та допомогти приватному сектору втриматись на плаву.

Французькі підприємці отримують відстрочку зі сплати податків і виплат до соціальних фондів. Італія збільшує гарантійний фонд для кредитування малого і середнього бізнесу. Велика Британія так само знижує податки і видає кредити малому бізнесу.

Верховна Рада України, зі свого боку, ухвалила антикризовий законопроект №3220, який сприятиме підтримці бізнесу і мінімізуватиме наслідки кризи. Так, з 1 березня до 30 квітня ФОПи, фермери та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати ЄСВ. Також у цей період не потрібно платити податок на землю та нерухомість.

Та навіть попри це, бізнес сходиться на думці – українським підприємцям точно буде не легко.

– Для когось це нові можливості та надприбутки, для когось – повний колапс, і якщо немає подушки безпеки – крах, – говорить підприємець Михайло Ізюмський.

В цій ситуації варто бути проактивним, додає він – залатувати дірки та ладнати милиці до всіх бізнес-процесів, які шкандибають, або набратися сміливості, подивитися в очі непередбачуваності і почати діяти на випередження.

Коронавірус змінить нашу реальність – він формує нову ментальність людей, змушує нас переглядати звички, а також впливає на економіку всього світу.

Лілія Ященко