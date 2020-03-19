В Івано-Франківській області 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу.
Коронавірус був виявлений у 56-річної мешканки міста Івано-Франківська.
Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані 18 березня. Довгий час вона займалася самолікуванням і пізно звернулася до медиків. Жінка померла до отримання результатів тесту на Covid-19.
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Нагадаємо, в. о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федоров розповів, що 17 березня в обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка з підозрою на коронавірус. Всі зразки були відправлені на дослідження.
За його словами, жінка захворіла ще 13 березня, а до лікарів звернулася тільки 15 березня. Від запропонованої госпіталізації відмовилася.
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