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Факти / Україна

В Івано-Франківській області жінка померла від коронавірусу

В Івано-Франківській області 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу.

Коронавірус був виявлений у 56-річної мешканки міста Івано-Франківська.

Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані 18 березня. Довгий час вона займалася самолікуванням і пізно звернулася до медиків. Жінка померла до отримання результатів тесту на Covid-19.

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Нагадаємо, в. о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федоров розповів, що 17 березня в обласній клінічній лікарні померла 56-річна жінка з підозрою на коронавірус. Всі зразки були відправлені на дослідження.

За його словами, жінка захворіла ще 13 березня, а до лікарів звернулася тільки 15 березня. Від запропонованої госпіталізації відмовилася.

Джерело: МОЗ

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