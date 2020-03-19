Крок 1. Визначаємо, чи можна розірвати шлюб
Перед тим, як оформити розлучення в Україні, потрібно переконатися, що ви маєте на це право. Відповідно до нашого законодавства, розірвати шлюб не можна в разі вагітності дружини, а також протягом 1 року з моменту народження дитини.
Однак є винятки. Шлюб можна розірвати в трьох ситуаціях: якщо один із подружжя вчиняє протиправні дії стосовно іншого, якщо у свідоцтві про народження не значиться ім’я чоловіка в графі батько і якщо батьком зачатої/народженої дитини визнаний інший чоловік.
Крок 2. Визначаємо, до якої установи варто звертатися – до РАЦСу або до суду
Відповідно до ст. 105 Сімейного кодексу України, оформленням розлучень замаються дві держустанови: РАЦС і суд. У РАЦС за місцем реєстрації (прописки) варто звертатися парам, у яких немає дітей молодше 18 років за умови, що обоє згодні розірвати шлюб.
І зворотна ситуація: якщо один із подружжя не хоче розлучатися або є спільні діти молодше 18 років, потрібно одразу звертатися в районний суд за місцем прописки.
Нещодавно в Мін’юсті анонсували, що незабаром українці зможуть оформлювати розлучення в нотаріусів. Однак точні терміни такого нововведення поки що не відомі.
Крок 3. Подаємо заяву до РАЦСу (для оформлення розлучення через РАЦС)
Подружжю необхідно звернутися до районного РАЦСу за місцем прописки чоловіка або дружини й надати такі документи:
- оригінал свідоцтва про шлюб;
- паспорти чоловіка і дружини;
- заяву про розірвання шлюбу.
Відповідно до Сімейного кодексу, є два види заяв про розірвання шлюбу, які подають до РАЦСу:
- заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей (заповнюється в переважній більшості випадків);
- заява про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 СКУ.
Другий варіант заповнюється, коли один із подружжя визнаний недієздатним або зниклим безвісти. У цьому випадку до зазначеного вище переліку документів потрібно надати рішення суду про визнання людини недієздатною або зниклою безвісти.
Зразки заяв про розірвання шлюбу можна знайти на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.
Можна прискорити подання заяви. В Україні працює веб-портал Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тут можна в онлайн-режимі записатися на прийом до РАЦСу в зручний для вас час.
У 2020 році з’явилося ще одне нововведення. Тепер заяву про розірвання шлюбу можна подати через інтернет на сайті Єдиного державного порталу адміністративних послуг.
Крок 4. Чекаємо на рішення про розірвання шлюбу (для оформлення розлучення через РАЦС)
Рівно за місяць після подання документів до РАЦСу процедура буде оформлена юридично і подружжя отримає свідоцтво про розірвання шлюбу.
Людям спеціально дається час (один місяць), щоби вони мали змогу ще раз обдумати своє рішення. Якщо протягом місяця подружжя відкличе заяву, шлюб буде вважатися дійсним і це не потребуватиме додаткових фінансових вкладень.
Крок 5. Подаємо позовну заяву про розірвання шлюбу до суду (для оформлення розлучення через суд)
Розлучний процес через суд починається з подання позовної заяви. Її складає ініціатор розлучення.
Зазвичай судовий процес триває кілька місяців. Точно встановленого часу тут немає. Нерідко юристи затягують процес на довгі місяці.
Під час звернення до суду один із подружжя повинен надати:
- позовну заяву про розлучення у двох примірниках;
- письмовий договір про те, з ким будуть проживати діти;
- квитанцію про сплату судового збору;
- оригінал свідоцтва про шлюб;
- паспорт позивача;
- ІНН позивача;
- свідоцтво про народження на кожну дитину.
Приклад позовної заяви про розірвання шлюбу.
Врахуйте, що в судах є дні прийому та реєстрації позовних заяв. Рекомендуємо заздалегідь дізнатися цю інформацію.
Крок 6. Подаємо позовні заяви про поділ спільного майна подружжя і про стягнення аліментів (для оформлення розлучення через суд)
Під час судового процесу колишньому подружжю доведеться вирішити, з ким будуть проживати діти, як буде поділене майно, яким буде порядок сплати аліментів. Якщо люди не дійдуть взаємної згоди, за них ці питання вирішить суд.
Ви маєте право подавати позовні заяви про поділ спільного майна і про стягнення аліментів. Це можна робити одночасно з поданням позовної заяви про розірвання шлюбу або пізніше, зокрема після завершення розлучного процесу.
Кожен із подружжя має право на 1/2 всього майна, що було нажите в шлюбі, незалежно від того, хто приносив більший дохід.
Розмір аліментів регулюється Сімейним кодексом України. Законом встановлено, що виплати не можуть бути меншими за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2020 році мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років становить:
- з 1 січня 2020 року – 889,5 грн;
- з 1 липня 2020 року – 929,5 грн;
- з 1 грудня 2020 року – 960,5 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
- з 1 січня 2020 року – 1 109 грн;
- з 1 липня 2020 року – 1 159 грн;
- з 1 грудня 2020 року – 1 197,5 грн.
Сімейний кодекс регулює відсоток від доходу, який повинен сплачувати один із батьків на неповнолітню дитину:
- на одну дитину – 1/4 доходу;
- на двох дітей – 1/3 доходу;
- на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.