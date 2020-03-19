Перед тим, як оформити розлучення в Україні, потрібно переконатися, що ви маєте на це право. Відповідно до нашого законодавства, розірвати шлюб не можна в разі вагітності дружини, а також протягом 1 року з моменту народження дитини.

Однак є винятки. Шлюб можна розірвати в трьох ситуаціях: якщо один із подружжя вчиняє протиправні дії стосовно іншого, якщо у свідоцтві про народження не значиться ім’я чоловіка в графі батько і якщо батьком зачатої/народженої дитини визнаний інший чоловік.