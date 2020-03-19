За необхідності для лікування Covid-19 залучатимуть приватні клініки – Ляшко

Для лікування пацієнтів від нового коронавірусу в разі необхідності можуть бути залучені приватні клініки.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко і додав, що МОЗ має три сценарії надання медичної допомоги під час COVID-19.

Сценарій 1

У легких випадках захворювання, яких може бути близько 80%, медичну допомогу надаватимуть амбулаторно в умовах домашньої ізоляції.

– Для інших 20%, які вимагатимуть госпіталізації до інфекційних лікарень, ми створили карту, яка чітко показуватиме, куди везти пацієнта, – сказав Ляшко.

Сценарій 2

Сценарій передбачає перехід на залучення ліжкового фонду перепрофільованих медзакладів терапевтичного профілю, які також прийматимуть пацієнтів із коронавірусом.

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Сценарій 3

Третій сценарій, за словами головного санлікаря України, передбачає залучення приватних клінік.

– Це розширить масштаб надання медичної допомоги, – сказав він.

У МОЗ зазначили, що алгоритм медичної допомоги засновано на досвіді Китаю та Італії, він повністю відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як відомо, станом на 19 березня в Україні захворіли 16 громадян, двоє з них померли. Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.